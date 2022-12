Dierengeluk in Twente: ‘Als honden vrolijk zijn (en dat kun je zo zien), ben ik het ook’

Kopje koffie voor wie het niet kan betalen: lunchcafé STOET in Hengelo denkt aan de minder bedeelden

HENGELO - Het concept is simpel: bestel één kopje koffie bij koffiebar STOET in Hengelo en betaal voor twee. Die extra kop is voor iemand die zich dat niet kan permitteren. „We maken de koffie met alle liefde.”

