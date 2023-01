Dierentuin Nordhorn heeft 2.503 dieren. Of niet... ‘Die parkiet hebben we al geteld, toch?’

Dassen zijn in Twente al boven­gronds gespot, een teken dat natuur van slag is

ENSCHEDE - De vogels fluiten en bomen staan in bloei. De natuur in Twente is van slag door de hoge temperatuur van de afgelopen weken. „De wisselingen in het weer volgen elkaar zo snel op dat ik me zorgen maak of de natuur het kan bijhouden”, zegt boswachter Rick Ruis van Staatsbosbeheer.

