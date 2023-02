Dinkelland doneert 1 euro per inwoner voor aardbevingsramp in Turkije en Syrië

De hele raad werd op haar wenken bediend. Joosten zegde toe ‘onmiddellijk’ 1 euro per inwoner over te maken aan Giro 555. In het geval van Dinkelland gaat het daarbij om zo'n 26.500 euro.

Standaard

Joosten kondigde verder een voorstel aan waarbij in het geval van rampen zoals nu in Turkije en Syrië, standaard gedoneerd wordt door de gemeente. Joosten: „Daarbij gaan we uit van een ramp waarbij Giro 555 in actie komt, want dan zijn het uitzonderlijke rampen. Dat gebeurt gemiddeld zo‘n een à twee keer per jaar.