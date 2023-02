Dinkelland traint inwoners om minder gas te gebruiken en burgemeester Joosten woont in Drinkelland

Wie een aantal jaren geleden gezegd zou hebben dat de gemeente Dinkelland in 2023 trainingen zou geven om gasverbruik te verminderen, zou voor gek zijn verklaard. Toch is dat precies wat de gemeente de komende maanden gaat doen. Het moet een win-winsituatie opleveren, als het aan wethouder Cel Severijn ligt. „Deze training is specifiek gericht op het eenvoudig besparen op het gasverbruik. Het kost alleen tijd, maar kan wel enorm schelen in je portemonnee.”

De gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen trekken samen op met het Losserse buurtinitiatief Gas Terug en hebben een interactieve instructievideo gemaakt. Hierin wordt stap voor stap uitgelegd hoe het ‘inregelen’ van verwarmingsinstallaties werkt. Op deze manier kan er energie bespaard worden.

Voor de mensen die er ook met de video niet uitkomen, is er een eerste bijeenkomst ingepland in ’t Trefpunt in Weerselo op woensdagavond 22 februari. Daar gaat de gemeente samen met Gas Terug in gesprek met de inwoners. Met een beetje geluk keren de bezoekers na afloop als volleerde verwarmingsmonteurs huiswaarts.

Drinkelland

John Joosten is normaal gesproken de rust zelve. Dat wordt anders als de Drie Dolle Dagen in zicht komen. Dan komt de Limburger in de burgemeester van Dinkelland tot leven. Dat bleek afgelopen dinsdag tijdens de commissievergadering in het Denekampse gemeentehuis. Raadslid Fons Maathuis stelde toen vragen over de drooglegging van de Losserse carnavalsoptocht.

Joosten stond op, trok z'n speciale carnavalsjas aan en schreed naar de microfoon. Daar antwoordde hij het Dinkellandse raadslid in rijmvorm met daarin de nodige humor. Zo noemde hij Dinkelland bij z’n weinig flatteuze bijnaam Drinkelland...

Moraal van het verhaal was dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar alcoholgebruik en dat de burgemeester van Dinkelland toch echt niet gaat over de optocht in Losser. Na zijn zeer humoristische bijdrage deed Maathuis er het zwijgen toe. Heel verstandig.