Dinkellandse festivals zijn wel succesvol, wat is het geheim van Popcorn, Dak d’r Af en Twentse Piraten Party?

Ernstig verwaar­loos­de konijnen in beslag genomen in Twente: ‘Nauwelijks water en een enorme stank’

Bij een woning in Dinkelland zijn zes ernstig verwaarloosde konijnen in beslag genomen door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). Die diertjes zaten in zwaar vervuilde kooien en hadden geen eten. Ook hing er flinke stank. „Er is nog nooit schoongemaakt.” Een aantal konijnen bleef achter bij de eigenaar.