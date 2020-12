Directeur Marcel Oude Wesselink vertrekt bij RTV Oost

Opname in veelple­gers­kli­niek geëist voor de ‘liefste jongen ooit in de rechtszaal’

7 december HENGELO/ALMELO - Het is een somber beeld dat de reclassering schetst van Joost E. (24). De Hengeloër komt al jaren met grote regelmaat in aanraking met politie en justitie en de enige manier om dat te doorbreken, is gedwongen opname van 2 jaar in een ‘veelplegerskliniek’. Zelf is hij het daar niet mee eens. „Ik ben de liefste jongen die hier ooit in de rechtszaal heeft gezeten.”