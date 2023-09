Dit hoor je vrijwel nooit: drie jonge musici spelen muziekstuk voor zes handen bij opening Pianofestival in Ootmarsum

Het was de ‘starthandeling’ van de tweede editie van het Pianofestival, een idee van de Oldenzaalse Mariete Peerik. Zij heeft sinds 2012 een eigen pianoschool in Ootmarsum en zette het festival na de coronaperiode op. In 2022 werd het voor de eerste keer gehouden. „En we bouwen voort op het succes van vorig jaar, er is geen enkele reden om het opeens anders aan te pakken”, legt Peerik uit.