Dit is waarom er onder afvallers veel afvallers zijn

nieuwe wereldburgers Evi is de eerste Oldenzaal­se baby van 2023: 'De pijn was meteen weg toen ik haar in mijn armen kreeg’

OLDENZAAL - De aarde telt zo’n 8 miljard mensen en nog steeds komen er nieuwe wereldburgers bij. Kersverse ouders in Noordoost-Twente spreken over nieuw leven, het ouderschap en hun verwachtingen. Vandaag Brian Smit (33) en Marlies Teunis (30) uit Oldenzaal. „Aan die genderrevealparty’s doen we niet mee.”

21 januari