Dit is waarom nieuwe theatershow Vergeten Twentse Lente onvergelijkbaar is met Hanna van Hendrik

Een laatste hommage

We zouden nog wandelen, Paul. Over het Haagse strand. Dat hadden we elkaar beloofd op het podium in de Kleine Willem. Je hield m’n beide handen vast met jouw beide handen. We keken elkaar aan. En op mijn vraag ‘Wil je met me wandelen?’ antwoordde jij: ‘Dat doen we!’ Het antwoord schoot uit je hart, Paul. Ik zag het gebeuren. De sterretjes in je ogen vergeet ik niet.