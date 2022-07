Dit winkelcentrum in Hengelo is een stuk groener nu 3D street artist Kerim er aan het werk is geweest

Het is prachtig werk van 3D Street Artist Kerim Mušanović uit Bosnië-Herzegovina. De getalenteerde kunstenaar, die gespecialiseerd is in het tekenen van optische illusies, reisde de hele wereld rond en maakte zijn werken op veel verschillende plekken in veel landen. En nu in Hengelo, in opdracht van de winkeliers van Winkelcentrum Slangenbeek en de Wijkraad Slangenbeek.