Dit wist u nog niet over De Tuinen van Diepenheim

Gazebo, opgezet in 1997 door Urbain Mulkers, is het eerst geplaatste onderdeel en bevindt zich aan de rand van het dorp. Het is een levend schilderij van duizend groene hosta’s. Op deze plek staat ook een stalen oranje blok: MONOMET van Lucas Lenglet. „Van bovenaf gezien, als je er bovenop staat, is de vorm van Gazebo een hostablad, de paden van boomschors vormen de nerven”, zegt Dam. Bijzonder is ook dat MONOMET te verschuiven is. De grond is eigendom van het waterschap. „Onder de stalen monoliet zit een waterpomp waar de organisatie twee keer per jaar bij moet.”