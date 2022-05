Dit zijn de nieuwe wethouders van Hengelo: ‘We moeten lef tonen. Groter durven denken’

Het was een kwestie van volhouden, maar het waterorgel in Hengelo is helemaal terug

HENGELO - Het waterorgel is terug, woensdagavond bezochten enkele honderden nieuwsgierigen de eerste officiële show sinds 2015. Want zo lang lagen de onderdelen op het droge. Ook voor Benno Goosen was het een mooie avond: hij was de drijvende kracht achter de wederopstanding.

19 mei