Dode man (36) in hotelkamer in Hengelo, vrouw (27) aangehouden

HENGELO - In een kamer in het Van der Valk Hotel in Hengelo is dit weekeinde een dode man aangetroffen. Een misdrijf wordt niet uitgesloten. Er is een 27-jarige vrouw aangehouden.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd de politie op de hoogte gesteld van de vondst van het lichaam. Het gaat om een 36-jarige man uit Haarlem. Het is volgens de politie op dit moment nog onduidelijk wat de doodsoorzaak is.

Misdrijf niet uitgesloten

„Het onderzoek richt zich momenteel op de doodsoorzaak en daarom kunnen überhaupt nog niet zeggen of hier ook sprake is van een misdrijf”, aldus politiewoordvoerster Marloes Ballast. In de loop van de komende dagen wordt daar meer duidelijkheid over verwacht.

Een misdrijf wordt niet uitgesloten. De politie bevestigt namelijk dat er in dezelfde nacht ook een aanhouding is verricht in het hotel. Het gaat om een 27-jarige vrouw, tevens afkomstig uit Haarlem, die op het moment van de melding ook in de kamer aanwezig was.

Hotelkamer blijft verzegeld

De bewuste hotelkamer zou volgens een ingewijde gelegen zijn op de tweede verdieping van Van der Valk, een zogeheten suite die voorzien is van een jacuzzi en een sauna. De kamer blijft voorlopig verzegeld op last van de politie. „We willen voorkomen dat er iemand binnenkomt en dat eventuele sporen worden uitgewist”, aldus politiewoordvoerster Ballast. „Mocht blijken dat er geen sprake is van een misdrijf, dan kan de kamer snel weer worden vrijgegeven.” Vanuit de directie van het Van der Valk Hotel kan zondagmiddag geen reactie worden gegeven op het incident eerder in het weekeinde.