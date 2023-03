Doek valt voor laatste tennishal Hengelo: ‘Het was trekken aan een dood paard’

OM eist 3 jaar cel voor aanslag met bijl in Enschede: ‘Misschien is hij boos omdat ik seks had met zijn scharrel’

Een aanval met een bijl op klaarlichte dag pal voor de deur van een basisschool in Enschede. Het zorgde voor veel commotie. Verdachte Daniel L.P. (20) deed maandagmiddag in de rechtbank voor het eerst zijn verhaal. Was het een ruzie om een meisje?