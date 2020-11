Dood paard in Hengelo gestorven aan natuurlijke dood

Bewoner naar ziekenhuis na woningover­val in Hengelo; politie zoekt twee verdachten

17 november HENGELO - De bewoner van een woning aan de Griegstraat in Hengelo is dinsdagavond het slachtoffer geworden van een woningoverval. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De politie is op zoek naar twee jonge daders.