Dood ‘vakman en brombeer’ Henri (50) hakt erin: ‘Om die N36 veiliger te maken, moet je de weg scheiden’

Iedereen kende elkaar, behalve de eigenares­se van Deldense drugsboer­de­rij

AMBT DELDEN - De politie vond afgelopen dinsdag een ‘ingenieus drugslab’ in een voormalige manege op Landgoed Twickel. Een eeuwenoud landgoed met historische boerderijen, weilanden en bossen. Een plek waar iedereen elkaar kent en waar noaberschap nog bestaat. Zou je zeggen. Want geen van de buren had contact met de vorige eigenaresse van de paardenhouderij in Ambt Delden.

6 februari