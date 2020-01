Doodgestoken Chantal (27) massaal herdacht in Hengelo: ‘Het is niet te bevatten’

Ter hoogte van Grandcafé De Twee Wezen, waar Chantal in de keuken werkte, werd een minuut stilte gehouden. Aansluitend werd om 20:00 uur in meer cafés in de Hengelose binnenstad een moment stilte in acht genomen om de doodgestoken horecamedewerkster te herdenken.



Aan de Hampshire hielden de vader en moeder van Chantal een toespraak. „Je gaat naar huis, denkt aan morgen. Aan Kerst. En opeens lig je daar. Zinloos belaagd, langzaam wegglijdend op de koude grond”, sprak Chantals moeder zichtbaar aangeslagen. „Het is nog steeds niet te bevatten”, sprak haar vader. „Wellicht één tel in 27 jaar, op de verkeerde tijd, op de verkeerde plaats, is Chantal noodlottig geworden. Het heeft het leven van veel mensen veranderd. Verwoest. En waarom?”