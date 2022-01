Door Johan S. opgelichte Tim (14) uit Hengelo krijgt ‘salaris’ van anonieme vrouw: ‘Zijn nog goede mensen’

Carla rekent uit dat haar zoon 300 euro verdiende. Maar tussen verdienen en krijgen zat een groot verschil. Sterker: Tim kreeg lange tijd niets. „In het begin was hij (Johan S., red.) heel vriendelijk. Maar daarna kwam hij steevast met smoesjes op de proppen als ik hem vroeg naar de uitblijvende betalingen. Eerst ‘lag het nog bij de boekhouder’, daarna was er iets aan de hand met het loonstrookje. Toen zei mijn onderbuikgevoel dat er iets niet klopte.”



Vanaf dat moment had Johan S. aan Carla een verkeerde. ‘Ken je pitbulls? Die laten niet los. Moeders ook niet. Als je iemand voor de gek wil houden, had je iemand anders dan mijn zoon moeten kiezen’, zo liet ze Johan S. via WhatsApp weten. Ook belde ze hem. Om volgens eigen zeggen S. in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk te maken dat zij het geld voor haar zoon wilde zien.



„Ik heb hem letterlijk gezegd dat ik het geld zelf zou komen halen en zijn kop online zou zetten, plus alle screenshots van gesprekken met hem die ik had bewaard. Hij zou het geld overmaken en aangifte van bedreiging doen tegen mij. Ik heb hem vooral niet tegengehouden.”