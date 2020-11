Doorbraak in onderzoek naar aanslag op Enschedese advocaat? Politie valt woning Hengelo binnen

Pastoor Marc Oortman neemt na zeven goede jaren afscheid: ‘Maar eigenlijk ben ik hier nog niet klaar’

26 oktober DELDEN/HENGELO/BORNE - Op een avond rinkelde de telefoon in de pastorie aan de Langestraat in Delden. Pastoor Marc Oortman nam op. Een vicaris aan de lijn. Of Oortman even tijd had? „Toen voelde ik het wel aan, dat wordt een overplaatsing.”