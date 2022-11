Dorpshistoricus inspireerde tot Deep’nse ‘Rietmanzuiltjes’: ‘Van Wim had dit niet gehoeven, daarom doen we het nu’

Hennepkwe­ke­rij in Hengelo komt Litouwse klusjesman duur te staan; man moet meer dan 40.000 euro aftikken

HENGELO/ALMELO - Niet lang nadat de politie in in 2020 in Hengelo een hennepkwekerij aantreft bij Tomas S. (35) uit Litouwen begint hij doodleuk een nieuwe. Ook die blijft niet onopgemerkt en voordat de strafzaak van de eerste kwekerij achter de rug is heeft S. alweer een uitnodiging voor een nieuwe strafzaak op zak. Het komt hem maandag duur te staan.

14 november