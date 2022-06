Droom Santiago komt uit: internationale pianotoppers naar Twente

HENGELO - In Amsterdam is het een gekoesterde traditie: de concertserie met meesterpianisten in het Concertgebouw. Twente volgt komend seizoen. Zes internationale toppers, onder wie Arcadi Volodos en Stephan Kovacevich spelen in de Waterstaatskerk in Hengelo.

De concertserie is een initiatief van Santiago Costa (31), zelf pianist en oud-student van het Conservatorium ArtEZ. „Wat elders kan, moet hier ook kunnen. Om de echt grote pianisten van dichtbij te zien spelen, is een van de allermooiste ervaringen die je als concertbezoeker kan hebben. Ik loop hier al een tijd mee en weet ook dat er een grote behoefte bestaat aan dit soort concerten.”

Zoeken naar de geschikte zaal

Met de Waterstaatskerk beschikt Twente over een uniek podium, vindt hij. „De akoestiek is geweldig, en er staat een prachtige vleugel. In mijn conservatoriumtijd en ook later heb ik er zelf veel gespeeld. De ruimte heeft ook precies de goede omvang, met zo’n 350 plaatsen. Dat is precies goed om de door ons zo gewenste intimiteit te bewaren en tegelijk toch voldoende mensen te kunnen ontvangen. Het Muziekcentrum in Enschede bijvoorbeeld heeft zo’n ruimte niet. De kleine zaal is er te klein, de grote zaal te groot, althans voor ons. Zo is het dus mogelijk dat je met dit soort grote namen opeens in Hengelo komt.”

Volledig scherm Arcadi Volodos Photo: Marco Borggreve © Marco Borggreve

Het opzetten van een eigen serie naar het voorbeeld van de beroemde serie Meesterpianisten in het Concertgebouw is een droom die Costa al veel langer heeft. Al op het conservatorium organiseerde hij zijn eerste concerten. Contacten met de inmiddels overleden concertmanager en impresario Marco Riaskoff uit Amsterdam, de stuwende kracht achter de serie Meesterpianisten in het Concertgebouw, zetten hem verder op het spoor.

„Hij heeft ook in het comité van aanbeveling gezeten van onze serie. Dat helpt enorm als je al die grote namen benadert. Hoe je dat moet doen, is een verhaal op zichzelf. Sommigen kende ik al een beetje. Soms ook ben ik na afloop van een concert in Amsterdam op ze af gestapt. Na een eerste, voorzichtige start vier jaar geleden is het nu tijd om onze serie groot neer te zetten.”

Uitstraling voor heel Oost-Nederland

Via fondsen, sponsoring en steun van de lokale overheid slaagde Costa erin om het benodigde geld bijeen te krijgen voor zijn initiatief. „Dat is keihard werken. We zijn inmiddels een stichting. In eerste instantie gericht op Hengelo, maar wel met een regionale functie. Met dit soort namen trek je ook mensen uit heel Oost-Nederland, en misschien ook wel van verder weg. En het mooie is: deze mensen komen niet alleen voor het geld, maar ook omdat ze geloven in dit initiatief.”

Volledig scherm Jorge Luis Prats © Willem Kaldenbach

Te beginnen met de Oekraiense pianovirtuoos Vitaly Pisarenko eind september, komen achtereenvolgens Stephen Kovacevich, Alexandra Dovgan, Jorge Luis Prats en Arcadi Volodos naar Hengelo. Ook Santiago Costa zelf zal spelen, al is het met een zekere schroom. „Dit alles is niet bedacht om mijzelf een podium te geven. Het gaat niet om mij, maar om de muziek. Dat mensen van dit formaat nu ook hier te beluisteren zijn, zie ik als een geschenk voor de regio.”