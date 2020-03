Drugs liggen tussen de kazen in Hengelo, maar de kaasboer weet van niets

Een dag na het politieoptreden is er van de inval weinig meer te zien. De poort staat open, in het woonhuis brandt licht. De hond blaft, als er aangebeld wordt. Een oudere man doet open. Een hand wil hij niet geven. „Dat mag niet meer, hè”, zegt hij lachend. In plaats daarvan geeft hij een vuistje. Maar het lachen vergaat hem als hij gevraagd wordt naar de inval. „Daar hoef ik je niets over te vertellen”, klinkt het getergd. Hij wijst naar de poort. „Moven.”



Even later rijdt een jonge vrouw in een zwarte auto het erf af. Bij het voorbijkomen draait ze het raam naar beneden. Ze dreigt de politie te bellen - „Waarom val je mijn schoonouders lastig?” - en pakt haar telefoon, om de verslaggever te fotograferen. Vragen over de inval wil ze niet beantwoorden; het raam gaat dicht, ze rijdt er snel vandoor.