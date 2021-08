Duitse agenten in roeibootje achtervolgen gezin uit Twente in maf vaartuig: ‘Polizei! Stehen bleiben!’

Ook tientallen ‘Twentse containers’ op blokkeer­schip Ever Given: ‘Bonus dat lading alsnog komt, ondanks extra kosten’

29 juli Het beroemdste containerschip ter wereld ligt eindelijk in Rotterdam, na een vertraging van bijna vier maanden. Ook in Twente wordt met smart gewacht op de komst van spullen van de Ever Given. „Het is een bonus dat we onze spullen überhaupt nog terugzien.”