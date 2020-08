Duitse man (32) die in Hengelo van dak sprong overleden, burgemeester noemt delen beelden ‘respectloos’

HENGELO - De man die woensdagavond bij café Merlijn in Hengelo van het dak sprong , is donderdag aan zijn verwondingen overleden. Dat laat de politie desgevraagd weten.

Het gaat om een 32-jarige man uit Duitsland, die niet ingeschreven stond in de gemeente Hengelo. De politie heeft contact gehad met zijn familie.

Woensdagmiddag was de man vanuit het steegje tussen de stadhuistoren en café Merlijn via de buitenkant van het pand op het dak geklommen. Drie en een half uur lang zat hij daar, met ontbloot bovenlijf. Agenten hebben geprobeerd op hem in te praten - volgens een politiewoordvoerder was er ‘goed contact’, maar de man weigerde iedere hulp. Om duidelijk te maken dat ze bij hem uit de buurt moesten blijven, gooide hij met stenen op hen.

Sprong van 15 meter

Er werd een arrestatieteam ingezet, om hem van het dak af te halen. Toen de man in de gaten kreeg dat ze hem op die manier wilden overmeesteren, sprong hij van 15 meter naar beneden. Hoewel de politie de omgeving had afgezet, om te voorkomen dat mensen als toeschouwer zouden blijven, zijn er meerdere mensen die het incident hebben gezien. Beelden ervan circuleren op internet.

Daarop is onder meer te zien hoe een van de leden van het arrestatieteam een taser in handen heeft, op het moment dat hij de man nadert. Daarna springt de man. De politie benadrukt echter dat het stroomstootwapen niet is gebruikt.

‘Zelf gekozen te springen’

De politie heeft het incident geëvalueerd, laat woordvoerder Marloes Ballast weten. De conclusie daarvan is dat ‘wij het hebben gedaan zoals wij het zouden moeten doen’. „Het was een lastige situatie. Hoe doe je zoiets goed? Maar de man was hierin de instabiele factor. Hij heeft zelf gekozen om te springen.” De politie beschouwt de sprong van de man als een suïcide. De kwestie is daarmee voor de politie afgerond.

Kussens

Er waren mensen die zich afvroegen waarom de brandweer geen opblaasbare kussens rondom het pand heeft opgebouwd. Het had de val van de man kunnen breken. Maar brandweerwoordvoerder Loes Hilbrink laat desgevraagd weten dat de brandweer niet over zulke kussens beschikt.

Ze spreekt van een ‘heftig incident’, dat echter niet verder geëvalueerd wordt, omdat de politie hierin leidend was. „Het was een complexe situatie, maar samen met de politie hebben we er alles aan gedaan.”

Gedesillusioneerd

Die indruk kreeg burgemeester Sander Schelberg van Hengelo ook. Hij was ter plaatse en sprak na afloop ook met hulpverleners. Verschrikkelijk, noemt hij deze wanhoopsdaad. Voor de man zelf, maar ook voor de hulpverleners. Die stonden er verslagen en gedesillusioneerd bij, volgens Schelberg. „Ik heb ze geprobeerd een hart onder de riem te steken.”

Hij vroeg, ook in de debriefing, door op de strategie. Die was goed, volgens hem. „Het was totaal onverwacht dat de man toch sprong. De signalen wezen daar niet op.”

‘Beelden respectloos’

Schelberg noemt het vervelend dat er toch mensen zijn die dit gezien hebben, vooral voor die mensen zelf. Maar dat er beelden zijn gemaakt, die op dit moment op internet rondgaan; daar heeft hij geen goed woord voor over. „Respectloos”, stelt hij. „En dan zeg ik het nog netjes.”

Behoefte om te praten over zelfdoding?

Praten over zelfdoding kan bij de hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0900-0113. Of via www.113.nl.