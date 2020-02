Duizenden kippen omgekomen bij schuurbrand Bentelo, twee personen naar ziekenhuis

Gaan de optochten door? Hengelose carnavals­vier­ders volgen weerberich­ten met samengekne­pen billen

20 februari HENGELO - Gaan de twee carnavalsoptochten in Hengelo gewoon door? Of gooit storm Ellen roet in het eten? Met samengeknepen billen volgen organisatoren en deelnemers de weerberichten. Donderdagmiddag wordt de knoop doorgehakt.