E-bike wint terrein onder middelbare scholieren in Twente: ‘Zo kan ik langer in bed blijven liggen’

Na een week vroeg opstaan is het schoolritme weer terug van weggeweest. De fietsenstallingen staan weer vol tweewielers in allerlei soorten en maten. Maar er is een verschil ten opzichte van een aantal jaren geleden: de e-bike rukt op. Of beter gezegd: is al een vast onderdeel van de fietsenstallingen. De conciërges van het Bataafs Lyceum in Hengelo bevestigen het. „Zeker, dat is bij ons ook het geval.”