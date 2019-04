Edwald uit Hengelo rijdt 25 jaar na dwarslaesie weer motor: ‘Alsof ik de hele wereld aan kan’

Twee zaken in Hengelo was te veel voor Mathias en Christian: ‘Er is een leven naast de frieten’

5 april HENGELO - 'Mathias is in 2015 vader geworden en wil genieten van zijn gezin. Christian is bijna 10 jaar jonger en staat iets anders in het leven, maar samen hebben we ervoor gekozen de vestiging aan de Koekoekweg per direct te sluiten.' Dat staat in een ander deel van de ontwapenende brief van Sanchez (33) en Michorius (25), die maandenlang aan de voordeur hing van het lege pand van Cafetaria De Zwagers.