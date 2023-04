Een nieuwe traditie wordt een lange, lange weg

Bezorgde inwoners zoekgebie­den windmolens in gemeente Tubbergen maken indruk met kennis van zaken

Windmolens in Tubbergen? Dat is wel zo’n beetje de domste duurzaamheidsactie die je kunt uitvoeren. Dat beeld schetsten negen insprekers dinsdagavond in het gemeentehuis van Tubbergen over het toekomstige windbeleid van de gemeente.