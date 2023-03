Een pure lach, die echte traan. Hengelose theatergroep Kamak ontroert ook Canadezen op filmfestival

Minder auto’s, meer ruimte voor fietsen maar geen fietskel­der: gemeente gaat ‘streng handhaven’ in centrum Ootmarsum

Het nieuwe parkeerregime in het centrum van Ootmarsum gaat bijna in. In de zomer is er minder ruimte voor auto’s, terwijl er extra plekken voor fietsen gecreëerd worden. De gemeente Dinkelland gaat streng handhaven op het foutief of te lang parkeren.