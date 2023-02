Eerst bezinnen, dan vieren: het Oldenzaalse zottenfeest wordt afgetrapt met een carnavalsviering in de Plechelmus

Veertien jaar geleden was er voor het laatst een carnavalsviering in de Plechelmus. Door de jaren heen was er ruimte voor bezinning voor het begin van het carnavalsweekend bij andere kerken in de regio, maar in de Plechelmus bleef het in dat weekend stil. Daar komt dit jaar verandering in. „Ik vind het erg mooi dat deze viering het begin is van het Oldenzaalse carnaval. Het wordt een viering waarin iedereen zich kan herkennen. Van jong tot oud, iedereen is welkom en wordt bij de viering betrokken, zoals dat bij carnaval hoort”, zegt pastor Bernard Reerink.