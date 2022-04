Eerste schoolklassen in Twente hebben geen eigen docent meer: ‘Elke dag de vraag wie er voor de klas staat’

Twents succes in landelijke Skills-finale

ENSCHEDE/UTRECHT - Leerlingen van het ROC van Twente en het Alma College zijn in de medailles gevallen bij Skills The Finals in Utrecht, het jaarlijkse Nederlands Kampioenschap voor Beroepen. Van de in totaal 72 gouden medailles in de diverse vakgebieden gingen er zeven naar Twente.

3 april