EHBO in Borne zoekt frisse krachten: wie pakt de handschoen op?

Oldenzaal liep in half uur tijd snel onder water: '430 Olympische zwembaden vol, dat is meer dan we aankunnen’

De forse regenbui van afgelopen zondag mag dan her en der in Oldenzaal voor overlast hebben gezorgd, voor de gemeente was het de ultieme testcase. Want in hoeverre hebben de maatregelen tegen wateroverlast hun nut bewezen?