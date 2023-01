Eigenaar autobedrijf uit Hengelo aangeslagen na brand in nieuwjaarsnacht: ‘Hoe nu verder?’

Veel regen voorspeld op oudejaars­dag, maar tijdens de jaarwisse­ling zelf blijft het in Twente droog

ENSCHEDE - Er worden voor oudejaarsdag veel buien voorspeld, maar voor de vuurwerkliefhebbers en feestgangers is er ook goed nieuws: in de avond en tijdens de jaarwisseling blijft het hoogstwaarschijnlijk droog in Twente en in de Achterhoek.

30 december