Eijsink Hengelo overgenomen door Duitse gigant en is nu zusje van Makro

Laatste van steentjes worden gelegd: 168 Stolper­stei­ne voor 168 joodse Hengeloërs

HENGELO - Deze week worden de laatste 24 Stolpersteine in de trottoirs van verschillende Hengelose straten geplaatst. Er liggen er dan 168: zoveel joodse Hengeloërs zijn in de oorlogsjaren vermoord. Velen kwamen in Auschwitz of Sobibor om het leven: hun namen zijn nu te lezen op de steentjes.

30 maart