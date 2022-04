Eindelijk weer een stunt op Bataafs Lyceum Hengelo

Eerste Groot Hengeloos Dictee: zelfs opsteller Jaap Scholten maakte hem niet foutloos

HENGELO - Omdat taal leuk is. En omdat er nu eenmaal regels zijn. Ook al zijn die niet altijd even logisch. Daarom is het goed om af en toe de taalkennis te testen. En daarom is er donderdag het eerste Groot Hengeloos Dictee. Zelfs opsteller Jaap Scholten maakte hem niet foutloos.

12 april