Elastiekenkoers Hof van Twente dit jaar weer op de agenda: ‘Dit moeten we koesteren’

En dus stappen op 22 juni naar verwachting weer 170 renners op om evenzoveel kilometers af te leggen voor het goede doel. Meen is blij dat de blik eindelijk weer op de toekomst gericht kan worden. „Alle betrokkenen hebben hier ruim drie jaar met smart op gewacht”, geeft hij aan. „We krijgen geregeld berichten van mensen die zich afvragen of er weer gereden gaat worden. Dat zegt wel iets over de beleving en betrokkenheid. Voor onze naamsbekendheid en het in leven houden van het evenement is het ook belangrijk dat we dit jaar weer fietsen.”