Ellen ten Damme in moderne versie van Romeo + Julia in Winterswijk: ‘Lijkt me wel wat om daar aan een hoge kabel door de steengroeve te vliegen’

Enschedese vogels maken nest van an­ti-vogelpin­nen: ‘Dit is de ultieme wraak van de natuur’

Pure humor of ultieme wraak van de natuur? Biologen konden hun lol niet op toen ze onlangs ontdekten dat eksters en kraaien nesten bouwen van anti-vogelpinnen waarmee de mensheid ze bestrijdt. Voor Jan Schoppers is de lol extra groot. Hij ontdekte het eerste, met anti-vogelpinnen gemaakte eksternest in Nederland. In Enschede. „Ik heb veel dingen gezien, maar dit slaat alles.”