Emotionele oproep Twentse burgemeester: ‘Ik wil niet nóg een rouwkaart schrijven’

De voorzitter van de Veiligheidsregio Twente blijft donderdag in de wekelijkse persconferentie in de plooi. Maar hij kan zijn boosheid en verdriet nauwelijks verhullen. „Deze week schreef ik een kaart om te condoleren na een overlijden door corona. Het drong ineens tot me door dat dit mijn vijfde rouwkaart dit jaar is vanwege Covid-19. Ik wil er niet nóg een moeten schrijven. Ja, ik ben de beperkingen ook zat, maar ik ben het nog meer zat dat ik condoleances moet overbrengen.”