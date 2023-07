Enschedese horeca helemaal niet blij met noodverordening: ‘Wij worden hier de dupe van’

Duitse Twentenaar gaat Planet Art leiden: ‘Enschede is voor kunstenaar uitdagen­der dan Berlijn’

Hij verruilt een veilige baan in Leipzig voor wat voorlopig een eenjarig dienstverband is in Enschede. Guido Bertling (45) is per 1 augustus directeur van de Gogbot-organisator Planet Art. Waarom kiest iemand voor een cultuurinstelling die in zwaar weer verkeert? „Enschede is de onzekerheid waard.”