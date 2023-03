Er wordt geschoven op het complex van TVO in Beckum, met wellicht meer woningen als gevolg

Oorspronkelijk was de gedachte om woningbouw te situeren op veld 3 van TVO. De stedenbouwkundige schets voor dit plan is tot stand gekomen in nauw overleg met een vertegenwoordiging uit Beckum en was bijlage bij het raadsvoorstel over de grondexploitatie. De mfa zou dan op de plek komen waar nu de school, de sporthal, de kleedkamers en de kantine van TVO staan is.