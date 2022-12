Erik is om meerdere redenen Ellens kerstengel: ‘Hij heeft me op de been gehouden’

niet vergeten Hengeloër Henk Homan noemt specula­ties over dood dochter Iris in zwembad zinloos: ‘Ik krijg haar er toch niet mee terug’

HENGELO - Iris Deelman-Homan komt in 2018 aan haar eind in een zwembad op Curaçao. Exact een jaar later overlijdt haar moeder Henny. Henk Homan, man van Henny, vader van Iris, vertelt over ‘zijn meisjes’ op de begraafplaats aan de Deurningerstraat.

13 december