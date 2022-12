‘Ervaringsdeskundige’ Malu uit Hengelo helpt mensen met zelfmoordgedachten: ‘ik kreeg zelf destijds totaal geen nazorg’

Dit was 2022HENGELO - Je moet het maar durven. In de krant vertellen dat je een zelfmoordpoging hebt gedaan. Na een mislukte poging wil Malu Gevers lotgenoten helpen. „De hulpverlening is nu ondermaats, dat is heel triest.”

Een jaar geleden heeft Malu Gevers (40) in deze krant verteld over haar poging tot zelfdoding. Haar slechte ervaringen bij de hulpverlening daarna heeft inmiddels geleid tot de oprichting van een Facebookgroep en een stichting. Dat heeft ze gedaan samen met haar vriend Patrick Smits. Beide initiatieven zijn een groot succes. De enorme animo vormt volgens de Hengelose het bewijs dat de reguliere hulpverlening veel steken laat vallen.

Tips voor herstel

Malu: „Er is een enorm gebrek aan ervaringsdeskundigheid. Dat is ook de reden waarom ik zelf destijds de lotgenotengroep wilde beginnen. Ik zocht ook herkenning. Maar ook tips voor herstel. Bij de zorginstelling waar ik kom liep ik wat dat betreft tegen een muur op. Ik kreeg er totaal geen nazorg.”

Quote Mensen met zelfmoord­ge­dach­ten komen achteraan op de lijst Patrick Smits

Patrick: „Dat is de illusie die iedereen heeft. Het probleem zit ‘m er niet in dat er geen hulp is. Er is gewoon onvoldoende hulp, er is geen passende hulp. Iedereen die een zelfmoordpoging onderneemt, heeft z’n eigen specifieke problemen. Daar is het zorgsysteem niet op ingesteld. Het zorgsysteem werkt zo dat moeilijke gevallen min of meer naar achteren worden geschoven. Maar juist die mensen die zelfmoordgedachten hebben of een poging hebben ondernomen komen achteraan op die lijst.”

Er is volgens Malu Gevers een ‘behandelverlegenheid’ bij professionele hulpverleners. „Ze stellen niet de vraag: denk je wel eens aan de dood? Je mag het wel zeggen, maar het wordt snel afgekapt. Ze vinden dat maar eng. Als je acuut suïcidaal bent, dan word je niet opgenomen. Maar juist op het moment dat je die zorg nodig hebt, dan word je geweigerd...” Instellingen zijn volgens haar bang voor de gevolgen als een cliënt de daad bij het woord voegt.

Quote Hulpverle­ners missen het gevoel, de empathie Malu Gevers

Na haar eigen poging tot zelfdoding heeft Malu een heel traject aan hulpverlening gevolgd. Het steekt haar dat ze in die periode niet één keer heeft gesproken met een ervaringsdeskundige. Iemand die hetzelfde heeft meegemaakt wat zij heeft meegemaakt. „Ik heb alleen maar contact gehad met hoogopgeleide klinische professionals. Die moet je ook hebben, maar die missen...” Ze klopt een paar keer op haar hart, „ze missen het gevoel, de empathie.”

Die cruciale vraag of je wel eens aan de dood denkt, is taboe in de geestelijke gezondheidszorg. Maar die moet volgens Malu juist wél worden gesteld. Het vermijden van die vraag bevestigt en vergroot volgens haar alleen maar het zelfstigma dat mensen vaak al hebben. Dat mensen een negatief zelfbeeld hebben. Je moet altijd praten over zelfdoding, zegt de Hengelose. Ze is blij dat er de laatste jaren meer aandacht voor is in de media.

Quote Veel mensen komen bij de groep om erkenning te vinden Patrick Smits

Dat ze met haar verhaal naar buiten kwam heeft enorme gevolgen gehad. De Facebookgroep heeft inmiddels meer dan 3000 leden in Nederland en België. „We hebben twintig vrijwillige therapeuten, het gaat om gediplomeerde hulpverleners. Ze komen uit de zorg of psychologie.” Vaak gaat het ook om mensen die zelf in aanraking zijn geweest met zelfdoding. „Omdat ze zelf ervaringsdeskundig zijn, is er empathie en is de drempel ook laag. We houden het heel intiem.”

Wat zegt die enorme animo voor jullie Facebookgroep over de huidige professionele hulpverlening?

Malu: „Dat die ondermaats is, het is schrijnend, zeer triest. Er is daardoor ook een groot potentieel risico op zelfdoding.” Al die duizenden mensen uit beide landen hebben zich bij de groep gemeld omdat ze volgens het Hengelose paar geen gehoor vinden bij reguliere hulpverleners. Patrick: „Veel mensen komen ook bij de groep om erkenning te vinden. Ze vragen zich af: ben ik zo anders? Ben ik zo raar? In de subgroepen mag openlijk gepraat worden. Daardoor krijgen mensen ook erkenning van anderen. We zijn een luisterend oor. We bieden mensen tips en handreikingen.”

Waarbij er één belangrijke basisregel is. Als je een poging tot zelfdoding hebt gedaan wordt er niet over gesproken hóe je het hebt gedaan. Ook de wijze waarop je het eventueel van plan bent te doen is taboe. „Dan kun je kopieergedrag krijgen en een kettingreactie. We hebben mensen in de groep die twintig of dertig pogingen hebben ondernomen, en elke keer gefaald”, zegt Patrick.

Quote Ik zeg altijd: suïcidale gedachten zijn topsport Malu Gevers

Het succes van de Facebookgroep heeft inmiddels ook geleid tot de oprichting van een stichting met hetzelfde doel. Patrick: „We richten wandel- en praatgroepen op, daar beginnen we in 2023 mee in Hengelo.” Ook elders in Nederland zijn daarvoor initiatieven. Per groep zijn er niet meer dan vier of vijf deelnemers.

De Hengelose weet waar ze over praat. „Ik zeg altijd: suïcidale gedachten zijn topsport. Het neemt je helemaal in beslag. Mensen durven hun gedachten niet te delen met familie en vrienden. Ik heb er zelf destijds ook met niemand over gesproken. Ik had zelf eigenlijk veel eerder naar de huisarts moeten gaan. Ik werd in 2018 echt suïcidaal, maar toen was het voor mij in feite al te laat.” En inmiddels weet ze dat herstel uit die zwarte periode geen deadline heeft.

Wandel- en praatgroepen

Malu heeft inmiddels ook contact met Wijkracht, de Hengelose welzijnsorganisatie. Daar heeft ze verteld over de nieuwe stichting. Van medewerkers daar heeft ze te horen gekregen dat zij ook vaak worden geconfronteerd met dergelijke problematiek. „Zij gaan nu introduceren of er behoefte is aan de wandel- en praatgroepen van de Stichting Nazorg en Herstel. We hebben de eerste voorzichtige aanmeldingen daarvoor al binnen.”

website: nazorgenherstel.nl

Facebook: Nazorg en herstel na Zelfmoordpoging

Denk jij aan zelfmoord? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0800-113 (gratis) of de chat.