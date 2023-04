Esreinmarkt en opening Markt Hengelo op zelfde dag; ‘evenementen versterken elkaar’

ontdekt op google Vanuit haar rolstoel verricht Erna Sanders uit Borne ‘noaberhulp’ aan gehandicap­te kinderen in Kameroen

Google Maps heeft vele geheimen. Surfend over het net doe je opvallende vondsten. Zo heb je aan de Van Galenstraat in Borne Noaberhulp. Dat is geen onderneming, maar een stichting. Erna Sanders zet zich zo in voor hulpbehoevende kinderen in Kameroen.