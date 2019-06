Europese raketten aan de grond door dwarse Hengelose ondernemer

Meer controle op afvaldum­pers in Hengelo

8:53 HENGELO - Voor het dumpen van afval naast de afvalcontainer in Hengelo is vorig jaar 79 keer een boete uitgedeeld. Dat is fors meer dan in 2017. Ook zijn er veel meer waarschuwingen uitgereikt aan dumpers. De toenames houden volgens de gemeente verband met extra controles.