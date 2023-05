Evelien doet het glas, Frans last en samen maken ze in Zenderen kunst die altijd in beweging is

Wat krijg je als je tranen en een zakdoekje samenvoegt? Inderdaad: Johnny Teardrop & The Tissues!

‘Er zat niets anders op dan te stoppen, maar we vertrekken niet met de stille trom. We willen ons publiek heel graag bedanken.’ Hans Kienhuis, gitarist en bandlid van het eerste uur, heeft zich er inmiddels mee verzoend dat Johnny Teardrop & The Tissues definitief verdwijnt van de Twentse pop- en feestpodia.