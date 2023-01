Exploitant Hengeloos paviljoen De Ontmoeting doet de deuren doordeweeks dicht

Hippe brillen­zaak Ace & Tate verdwijnt uit Enschede door landelijke verliezen

ENSCHEDE - Brillenzaak Ace & Tate verdwijnt uit Enschede. Het populaire merk trok in het voorjaar van 2020 in het winkelpand aan de Haverstraatpassage 20, maar verdwijnt nu, amper drie jaar later naar aanleiding van grote landelijke verliezen.

16:06