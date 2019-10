Familieruzie in Hengelo loopt uit de hand: man neergestoken

COLUMN Hengelo beregoed!

9:00 Ik denk dat we er niet aan ontkomen. Mensen van buiten Hengelo hebben vragen en wij moeten die beantwoorden. De beren op het marktplein zijn er al. Als straks ook restaurant De Beren de deuren opent op het evenementenplein zullen de vragen alleen maar toenemen. Mensen denken dat onze stad een boeiende geschiedenis heeft met beren. Maar die is er niet. Er is bij mijn weten nog nooit een echte beer gezien in Hengelo, ja, een circusbeer misschien.