Fanatiek scholierendebat in stadhuis Hengelo: ‘Gaat denk ik beter met biertje op’

HENGELO - Vanaf 16 jaar zelfstandig kunnen autorijden, een kerncentrale in Hertme en politie die ten minste één keer per jaar de kluisjes op middelbare scholen moet controleren: zomaar een greep uit de stellingen die tijdens het Scholierendebat 2022 aan de orde kwamen. Op het scherpst van de snede werd er gedebatteerd in het stadhuis van Hengelo.

Scholieren van het Twickel College, Lyceum de Grundel, het Bataafs Lyceum en het Montessori College Twente gingen met elkaar in debat over verschillende stellingen, die ze zelf hadden bedacht en voorbereid. Burgemeester Sander Schelberg praatte het geheel aan elkaar. Een eerste steek onder water werd door Schelberg al snel gegeven, toen bleek dat een aantal leerkrachten van het Bataafs Lyceum niet op tijd in de zaal aanwezig waren. „Die kunnen straks een briefje komen halen bij mij.”

Spanning

In verschillende rondes van acht minuten kregen teams de kans om een stelling te verdedigen of aan te vallen. De laatste twee rondes waren ‘360-graden debatten’. Hierin werd er een aantal keer op een onverwacht moment van standpunt gewisseld. Na een wat voorzichtig en gespannen begin, kwamen de leerlingen goed op gang. „De spanning zat er goed in, het gaat denk ik beter met een biertje op”, liet een leerling zich tussendoor ontvallen.

Vooral het debat over het al dan niet controleren van de kluisjes op de verschillende middelbare scholen zorgde voor een verhitte discussie. „Wat nou wanneer ik mijn kluisje per ongeluk niet goed afgesloten heb en iemand legt er een stanleymes in?”, aldus een bezorgde leerling. „Nou, dan zijn die kluisjes bij jullie op school wel erg ‘ruk’”, was het veelzeggende antwoord van een tegenstander.

Quote Voor je het weet is hij zijn baan kwijt Scholier

Ook burgemeester Schelberg was niet helemaal veilig. In het debat over het samenvoegen van de gemeenten Enschede en Hengelo (in de gemeente Henschelo), deelde een leerling een sneertje uit in de richting van de burgemeester. „Voor je het weet is hij zijn baan kwijt.”

Nipte overwinning

De jury van het Scholierendebat trok zich na elke debatronde even terug om een winnaar aan te wijzen. Na de zes stellingen kwam het Bataafs Lyceum als sterkste uit de bus, met een nipte voorsprong van één punt op Lyceum de Grundel. Ze mochten de wisselbeker en een cheque ter waarde van 250 euro in ontvangst nemen. De teams van de andere scholen bleven niet met lege handen achter: zij kregen een rondleiding door het stadhuis mét een beklimming van de stadhuistoren aangeboden.

Volledig scherm In verschillende rondes van acht minuten kregen teams de kans om een stelling te verdedigen of aan te vallen. © Lars Smook

Volledig scherm Het scholierendebat in het stadhuis van Oldenzaal. © Lars Smook