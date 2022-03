FBK Games hoopt dit jaar eindelijk weer eens uit te verkopen: ‘Vol stadion dankzij Messi-effect’

Han Daals geniet intens van het succes van BurgerBe­lan­gen Hengelo

HENGELO - Tegen alle verwachtingen in heeft BurgerBelangen in Hengelo met grote overmacht de verkiezingen voor de gemeenteraad gewonnen. De partij met het - volgens sommigen - ‘saaie imago’ die afgelopen jaren genoegen moest nemen met een bescheiden rol in de gemeenteraad, gaat ineens van drie naar zeven zetels. Maar belangrijker is dat fractievoorzitter Han Daals de komende formatie mag leiden.

17 maart