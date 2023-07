FC Twente heeft er al zin in en dan moeten de echte versterkingen nog komen

Een zware werkweek in De Lutte weerhield FC Twente er niet van om in Goor nog een keer gas te geven. De 7-1 zege op de Deense middenmoter Odense BK was een prettige bevestiging en dan moeten de echte versterkingen nog komen.